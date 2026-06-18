В Турции заявили о работе над возобновлением переговоров по Украине

Турция продолжает добиваться возобновления прямых переговоров между Россией и Украиной на своей территории. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в турецком правительстве.

«Турция готова вновь предоставить площадку для контактов сторон, однако ситуация остается крайне сложной и требует политической воли всех участников», — сказал собеседник агентства.

По его словам, Анкара по-прежнему считает дипломатический путь единственным способом достижения устойчивого урегулирования конфликта.

До этого сообщалось, что министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным подтвердил готовность республики принять переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

Несколько дней назад Владимир Зеленский отказался встречаться с Путиным в Москве для урегулирования конфликта. Он заявил, что «Украина не играет в эти игры». По словам президента Украины, переговоры могут состояться в любой нейтральной стране. В качестве вариантов он предложил Швейцарию, Турцию или страну на Ближнем Востоке.

Ранее Зеленский назвал ошибку США в отношении Украины.