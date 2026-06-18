Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

Захарова предупредила НАТО о разрушительном ответ на попытки агрессии

Захарова: Россия разрушительно ответит на агрессию НАТО на любой регион России
Александр Кряжев/РИА Новости

Россия даст разрушительный ответ на попытки агрессии со стороны НАТО в отношении любого региона страны. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

«В случае агрессии со стороны любого государства НАТО на любой российский регион ни у кого не должно быть никаких сомнений: ответ нашей стороны для инициаторов этой безумной авантюры будет решительным и разрушительным для них», — сказала дипломат.

15 июня глава ВВС Германии Хольгер Нойманн заявил, что в случае угрозы со стороны России НАТО ударит по объектам в Калининграде, Санкт-Петербурге, на Кольском полуострове и в Черном море. По его словам, Берлин готов вступить в бой с Москвой «хоть сегодня ночью».

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, комментируя слова командующего ВВС ФРГ, заявил, что Нойманн является «опытным генералом», если он делает такие заявления.

Ранее в Госдуме назвали учения НАТО у границ России «подготовкой к войне».

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Хобби и увлечения помогают строить карьеру и зарабатывать больше. Как именно и что нужно делать
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!