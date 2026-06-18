Захарова предупредила НАТО о разрушительном ответ на попытки агрессии

Россия даст разрушительный ответ на попытки агрессии со стороны НАТО в отношении любого региона страны. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

«В случае агрессии со стороны любого государства НАТО на любой российский регион ни у кого не должно быть никаких сомнений: ответ нашей стороны для инициаторов этой безумной авантюры будет решительным и разрушительным для них», — сказала дипломат.

15 июня глава ВВС Германии Хольгер Нойманн заявил, что в случае угрозы со стороны России НАТО ударит по объектам в Калининграде, Санкт-Петербурге, на Кольском полуострове и в Черном море. По его словам, Берлин готов вступить в бой с Москвой «хоть сегодня ночью».

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, комментируя слова командующего ВВС ФРГ, заявил, что Нойманн является «опытным генералом», если он делает такие заявления.

Ранее в Госдуме назвали учения НАТО у границ России «подготовкой к войне».