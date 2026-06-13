В Госдуме назвали учения НАТО у границ России «подготовкой к войне»

Депутат Соболев счел учения НАТО у границ России и Белоруссии подготовкой к войне

Учения стран НАТО «Отважный кабан» у границ России и Белоруссии являются подготовкой к войне. Об этом радиостанции «Говорит Москва» заявил член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев.

По его словам, как только у НАТО заканчиваются одни учения, сразу начинаются другие. Такой сценарий он объяснил подготовкой к войне с Россией. Депутат напомнил, что в Североатлантическом альянсе заявляют о готовности к противостоянию к 2030 году.

В связи с этим Соболев призвал как можно быстрее достичь целей спецоперации на Украине, чтобы лишить противников «всяких иллюзий».

«Они же заметили, что все наши вооруженные силы связаны с СВО и остальные границы как бы не прикрыты сухопутными войсками», — отметил парламентарий.

Алина Джусь/«Газета.Ru»

Литва, Польша и Франция проведут масштабные совместные учения Gallant Boar («Отважный кабан») в непосредственной близости от границы с Калининградской областью и Белоруссией.

Маневры пройдут с 16 по 26 июня, главной локацией выбран Сувалкский коридор — участок на стыке Польши и Литвы, зажатый между Калининградской областью и Белоруссией. В ходе учений «Отважный кабан» страны отработают навыки быстрой и эффективной обороны этого участка, а также «синхронизации действий союзных сил».

Ранее глава МИД Литвы помечтал о захвате Калининграда.