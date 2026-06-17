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Политика

Постпред России отреагировал на слова главы ВВС Германии об ударах по Калининграду

Ульянов иронично назвал командующего ВВС ФРГ Нойманна опытным немецким генералом
Евгений Одиноков/РИА Новости

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов прокомментировал слова командующего Военно-воздушными силами ФРГ Хольгера Нойманна об ударах НАТО по Калининграду в случае конфликта с Россией, иронично заявив, что тот является «опытным германским генералом».

«Он (Нойманн. — «Газета.Ru»), должно быть, очень опытный германский генерал, который сражался и побеждал во множестве битв, раз он делает такие заявления», — написал дипломат.

15 июня Нойманн заявил в интервью газете Telegraph, что в случае конфликта с Россией НАТО будет наносить удары по объектам в Калининграде, на Кольском полуострове, в Санкт-Петербурге и в акватории Черного моря. Он подчеркнул, что Германия готова «сражаться хоть сегодня ночью» против РФ и будет защищать «каждый дюйм» территории НАТО.

Позже член Совета по внешней и оборонной политике РФ Андрей Климов отметил, что командующий ВВС ФРГ и ему подобные в случае нападения на Россию «завтрашнего дня уже не увидят».

Ранее в Германии заявили, что находятся в войне с Россией.

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