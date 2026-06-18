Путин назвал премьера Лаоса добрым другом России

Президент России Владимир Путин назвал премьер-министра Лаоса Сонсая Сипхандона добрым другом РФ. Об этом глава государства заявил в ходе встречи с главой лаосского кабмина, передает сайт Кремля.

«Знаю вас, ну и все мы, все российские ваши коллеги, знают вас как доброго друга нашей страны, с которой вас многое связывает еще со времен Советского Союза», — сказал российский лидер.

Накануне премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявил, что верховный правитель страны султан Ибрагим считает Путина своим другом. По мнению малазийской стороны, Куала-Лумпур сможет развивать хорошие отношения с Москвой.

До этого президент России заявил, что у РФ и стран АСЕАН есть общие нравственные ценности. По словам Путина, страна и все государства ассоциации разделяют приверженность суверенному равенству стран и невмешательству во внутренние дела, выступают за справедливое мироустройство, уважают выбор собственных моделей развития и не навязывают их другим.

Ранее Путин встретился с султаном Брунея на полях саммита Россия — АСЕАН.