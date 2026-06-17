Верховный правитель Малайзии раскрыл, как относится к Путину

Верховный правитель Малайзии султан Ибрагим считает президента РФ Владимира Путина своим другом. Об этом заявил малазийский премьер-министр Анвар Ибрагим в ходе встречи с российским лидером на саммите Россия — АСЕАН, передает сайт Кремля.

«Я, разумеется, передам привет верховному правителю султану Ибрагиму, который считает вас своим другом и полагает, что с Россией и российским народом мы можем развивать хорошие отношения», — сказал глава малазийского кабмина.

До этого Путин заявил, что у РФ и стран АСЕАН есть общие нравственные ценности. По словам главы государства, Россия и все государства ассоциации разделяют приверженность суверенному равенству стран и невмешательству во внутренние дела, выступают за справедливое мироустройство, уважают выбор собственных моделей развития и не навязывают их другим.

Саммит Россия — АСЕАН с участием 8,5 тыс. человек проходит в Казани с 17 по 19 июня. На мероприятие приглашены 13 делегаций. В списке: Бруней-Даруссалам, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины, Восточный Тимор, Россия, секретариат АСЕАН.

Ранее Путин встретился с султаном Брунея на полях саммита Россия — АСЕАН.