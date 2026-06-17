Путин встретился с султаном Брунея на полях саммита Россия — АСЕАН

Президент России Владимир Путин встретился с султаном Брунея Даруссалам Хассаналом Болкиахом на полях саммита Россия — АСЕАН, который проходит в Казани. Об этом пишет РИА Новости.

Переговоры проходят в Татарском государственном Академическом театре им. Галиасгара Камала, где позднее запланирована церемония официальной встречи глав делегаций стран-участниц саммита.

Болкиах неоднократно посещал Россию как с официальными визитами, так и для участия в международных форумах. Путин, в свою очередь, побывал в Брунее в 2000 году во время саммита АТЭС. Последняя встреча лидеров состоялась в 2018 году на саммите Россия — АСЕАН в Сингапуре.

Бруней является важным партнером России в Азиатско-Тихоокеанском регионе и авторитетным членом АСЕАН. В октябре этого года страны отметят 35-летие установления дипломатических отношений.

До этого Путин заявил, что Россия и АСЕАН за 35 лет взаимодействия накопили большой опыт сотрудничества и создали хороший задел на будущее. Глава государства обратил внимание, что на форуме в Казани соберутся ведущие представители бизнес-сообществ России и государств, входящих в ассоциацию.

Саммит Россия — АСЕАН с участием 8,5 тыс. человек пройдет в Казани с 17 по 19 июня. На мероприятие приглашены 13 делегаций. В списке: Бруней-Даруссалам, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины, Восточный Тимор, Россия, секретариат АСЕАН.

Ранее султан Брунея пригласил Путина посетить страну в удобное время.