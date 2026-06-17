Путин обратил внимание на общие нравственные ценности России и стран АСЕАН

Президент России Владимир Путин заявил, что у РФ и стран АСЕАН есть общие нравственные ценности. Его слова в ходе торжественного приема в честь глав делегаций – участников саммита Россия-АСЕАН передает газета «Известия».

«И Россия, и страны АСЕАН придерживаются общих нравственных ценностей, уважают национальную самобытность друг друга, признают культурно-цивилизационное разнообразие мира», — сказал глава государства.

По словам Путина, Россия и все страны АСЕАН разделяют приверженность суверенному равенству государств и невмешательству во внутренние дела, выступают за справедливое мироустройство, уважают выбор собственных моделей развития и не навязывают их другим. Именно это, по его словам, является их общей силой.

Путин также заверил, что Россия готова и дальше активно сотрудничать со странами АСЕАН в целях укрепления стратегического партнерства. Он подчеркнул, что это необходимо для безопасности, благополучия и процветания России, народов региона и Евразии в целом.

До этого Путин заявил, что Россия и АСЕАН за 35 лет взаимодействия накопили большой опыт сотрудничества и создали хороший задел на будущее. Глава государства обратил внимание, что на форуме в Казани соберутся ведущие представители бизнес-сообществ России и государств, входящих в ассоциацию.

Саммит Россия — АСЕАН с участием 8,5 тыс. человек проходит в Казани с 17 по 19 июня. На мероприятие приглашены 13 делегаций. В списке: Бруней-Даруссалам, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины, Восточный Тимор, Россия, секретариат АСЕАН.

Ранее Путин посетил храм и мечеть в Казани перед встречами в рамках саммита АСЕАН.