Стубб предположил сроки завершения конфликта на Украине

Президент Финляндии в интервью Hufvudstadsbladet предположил, что конфликт на Украине не закончится в ближайшее время и продлится еще некоторое время.

По оценке Стубба, боевые действия продлятся еще как минимум три-четыре месяца.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал не гадать относительно возможных сроков завершения конфликта на Украине. Глава МИД напомнил слова президента России Владимира Путина о том, что сейчас все решается на поле боя военными, за которыми наблюдает вся страна.

Сам Владимир Путин также заявлял, что Россия исходит из того, что боевые действия на Украине завершатся достижением российских целей.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев указывал, что достичь мира на Украине можно только при полной капитуляции республики на условиях России.

Ранее президент Финляндии категорически отверг нападение России на НАТО.