В Госдуме назвали единственный способ достижения мира на Украине

Депутат Журавлев: мир на Украине возможен только после капитуляции на условиях РФ

Достичь мира на Украине можно только при полной капитуляции республики на условиях России. Об этом News.ru заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

«Нужно давить на всех фронтах, обстреливать прифронтовую зону, готовить крупномасштабное наступление, армейскую операцию по освобождению Украины. И на наших условиях подписывать капитуляцию — тогда и наступит мир на всей Украине, другой вариант сейчас вообще сложно себе представить», — заявил Журавлев.

По его словам, сегодня президент Украины Владимир Зеленский препятствует переговорам с Россией и всячески демонстрирует, что остановка огня ему не нужна. Депутат задался вопросом, о каком мире может идти речь, если Киев сознательно обстреливает жилые дома и пассажирские поезда.

До этого президент Владимир Путин заявил, что Россия исходит из того, что боевые действия на Украине завершатся достижением российских целей. По его словам, «они когда-то завершатся, и, безусловно, завершатся при достижении нами поставленных перед собой целей».

Ранее в Совфеде напомнили о позиции России по целям СВО.