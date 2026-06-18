Путин проинформировал участников саммита Россия – АСЕАН о ситуации вокруг Украины

Лавров: Путин обсудил с участниками саммита РФ – АСЕАН ситуацию вокруг Украины

Президент РФ Владимир Путин обсудил в деталях с участниками саммита Россия – АСЕАН развитие ситуации на Украине. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«По Украине был подробный разговор. Президент всех пробрифинговал в деталях о том, как развивается ситуация и нашу оценку действий киевского режима», — уточнил министр.

12 июня Владимир Путин сообщил на встрече с военнослужащими — участниками специальной военной операции (СВО), прошедшей в Кремле, что Россия будет наращивать удары по инфраструктуре Украины.

Глава государства также отметил, что атаки со стороны украинских войск наносят ущерб российской экономике, однако восстановление проходит быстро.

5 июня Путин заявил: Россия исходит из того, что боевые действия на Украине завершатся достижением российских целей.

Ранее Лавров сообщил, что выполнение целей СВО позволит укрепить влияние России в мире.