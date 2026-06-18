Россия и АСЕАН договорились наращивать сотрудничество в энергетике

Россия и АСЕАН приняли совместное заявление о сотрудничестве в энергетике

Россия и АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии) на саммите в Казани приняли совместное заявление о сотрудничестве в области энергетики. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

Документ был утвержден президентом России Владимиром Путиным и главами других делегаций.

Российская Федерация и страны АСЕАН в том числе договорились наращивать сотрудничество в целях обеспечения безопасности и диверсификации энергетических поставок. Планируется добиваться этого также за счет «расширения торговли, инвестиций и долгосрочных коммерческих партнерств в области нефти, газа, сжиженного природного газа и электроэнергии, в соответствии с рыночными принципами и национальным законодательством».

Кремль заявил, что в рамках саммита Россия-АСЕАН в Казани глава российского государства и главы делегаций приняли документы четыре документа. Принят пакет документов: Комплексный план действий Россия-АСЕАН, Казанская декларация, Совместное заявление о сотрудничестве в области культуры и Совместное заявление о сотрудничестве в области энергетики».

Ранее Путин посетил храм и мечеть в Казани перед встречами в рамках саммита АСЕАН.