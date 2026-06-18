Участники саммита Россия-АСЕАН приняли четыре документа

В рамках саммита Россия-АСЕАН в Казани подписаны четыре документа

В рамках саммита Россия-АСЕАН в Казани президент РФ Владимир Путин и главы делегаций приняли документы четыре документа. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«По итогам саммита принят пакет документов: Казанская декларация, Комплексный план действий Россия-АСЕАН, Совместное заявление о сотрудничестве в области культуры и Совместное заявление о сотрудничестве в области энергетики», — говорится в публикации.

Все участники саммита подтвердили свое желание построить многополярный мир, основанный на международном праве и уставе ООН.

До этого Путин заявил, что Россия и АСЕАН за 35 лет взаимодействия накопили большой опыт сотрудничества и создали хороший задел на будущее. Глава государства обратил внимание, что на форуме в Казани соберутся ведущие представители бизнес-сообществ России и государств, входящих в ассоциацию.

Саммит Россия — АСЕАН с участием 8,5 тыс. человек пройдет в Казани с 17 по 19 июня. На мероприятие приглашены 13 делегаций. В списке: Бруней-Даруссалам, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины, Восточный Тимор, Россия, секретариат АСЕАН.

Ранее Путин посетил храм и мечеть в Казани перед встречами в рамках саммита АСЕАН.