В Госдуме призвали «начать воевать всерьез» на фоне прилетов по Москве и другим городам

Вооруженным силам России необходимо наносить удары по транспортной инфраструктуре Украины, чтобы прекратить налеты беспилотников на регионы РФ. Необходимо начать «воевать всерьез», приближая тем самым капитуляцию Киева. Об этом «Газете.Ru» заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.



«Выход из этой ситуации есть только один, и он достаточно простой: уничтожение террористического киевского режима. Чтобы прекратить все эти налеты, достаточно капитуляции Киева — это ясно, как божий день. Как это сделать, тоже понятно. Обнуление всей логистики, мостов, тоннелей, бомбежка железнодорожных станций - нужно начать, наконец, воевать всерьез», — подчеркнул он.



Журавлев также отметил, что до тех пор, пока останется «хотя бы часть нынешней националистической, напичканной западным оружием Украины», беспилотники ВСУ будут лететь по территории России.

Как указал парламентарий, сейчас нужна широкомасштабная армейская операция, «которая выведет наши войска к Днепру», а также освобождение Киева.



Атака в ночь на 18 июня около 180 беспилотниками на Москву стала самой крупной за два года, сообщило агентство ТАСС.



До этого самое большое количество беспилотников — 81 дрон — было сбито в первой половине суток 17 июня. 16 мая силы ПВО сбили 38 беспилотников, летевших на Москву.



16 июня председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов говорил, что Россия обладает лучшей в мире системой ПВО, дополнительные меры для защиты Москвы не требуется. По его словам, Украина применяет новые способы борьбы, однако «чем быстрее мы закончим победой спецоперацию, тем быстрее закончится все это безобразие».

Ранее генерал-майор рассказал, откуда ВСУ могли запустить беспилотники на Москву.

