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Политика

В Совфеде фразой «потуги напрасны» прокомментировали налет на Москву

Сенатор Джабаров: у Украины не получится запугать россиян атаками на Москву
Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Украине не удастся запугать граждан России атаками на Москву. Об этом News.ru заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

По его словам, «террористы пытаются раскачать наше общество, вызвать недовольство населения». Сенатор заявил, что «эти потуги напрасны».

«Когда нам трудно, мы еще сильнее сплочаемся. Я думаю, что рано или поздно украинские нацисты получат достойный ответ на все свои прегрешения. Надо потерпеть и ни в коем случае не стоит поддаваться панике. Все будет нормально. Это не просто слова. Я в этом уверен», — сказал Джабаров.

18 июня силы ПВО сбили уже 194 БПЛА, летящих на московскую столицу.

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, один из дронов упал на торговый центр «Садовод». Люди не пострадали. Кроме того, нескольким БПЛА удалось достичь Московского нефтеперерабатывающего завода. В настоящее время на НПЗ устраняют последствия атаки.

На фоне атак БПЛА в аэропортах Домодоедово и Внуково ввели ограничения на прием и отправку самолетов.

Ранее в России назвали неожиданную цель налета украинских БПЛА на Москву.

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