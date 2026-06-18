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Политика

Лукашенко заявил о «пылающей границе» с Украиной

Лукашенко: южная граница Белоруссии пылает как никогда
Александр Щербак/РИА Новости

Ситуация на границе с Украиной достигла беспрецедентного накала. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что южная граница республики «пылает как никогда».

«Вот ответ некоторым военным: надо нам защищать южную границу усиленным режимом или не надо? « — подчеркнул Лукашенко, сам ответив словами «надо».

Глава Белоруссии подчеркнул, что народ кормит военных за свой счет для того, чтобы народ был защищен.

До этого Лукашенко заявил, что беспилотный летательный аппарат, ударивший по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области, был украинским.

Днем 17 июня врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что в регионе атаке беспилотника подвергся автобус с детской футбольной командой из Гомеля, направлявшейся на отдых в Геленджик.

В транспортном средстве находились 44 человека, 28 из них — дети-спортсмены. В результате пострадали пятеро детей, трое взрослых, одна женщина не выжила. По факту произошедшего возбудили уголовное дело о теракте.

Ранее сообщалось, что пострадавших при атаке в Брянской области готовы принять два медучреждения Минска.

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