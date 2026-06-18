Лукашенко назвал упавший на автобус в Брянской области БПЛА украинским

Лукашенко: Минск констатирует, что ударивший по автобусу БПЛА был украинским

Белоруссия четко констатирует, что беспилотник, ударивший по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области, был украинским. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко, передает БелТА.

По его словам, Минск не торопится делать какие-то выводы, но то, что дрон был украинского происхождения — это факт.

Днем 17 июня врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что в регионе атаке беспилотника подвергся автобус с детской футбольной командой из Гомеля, направлявшейся на отдых в Геленджик.

В транспортном средстве находились 44 человека, 28 из них — дети-спортсмены. В результате пострадали пятеро детей, трое взрослых, одна женщина не выжила. По факту произошедшего возбудили уголовное дело о теракте.

Ранее сообщалось, что пострадавших при атаке в Брянской области готовы принять два медучреждения Минска.