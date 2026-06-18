Пострадавших при атаке в Брянской области готовы принять два медучреждения Минска

Пострадавших при атаке беспилотника в Брянской области эвакуируют для лечения в Минск, где их готовы принять два медицинских учреждения. Об этом сообщили БелТА в Министерстве здравоохранения страны.

Как отметили в ведомстве, пятерых пострадавших детей, один из которых находится в тяжелом состоянии, доставят в Республиканский научно-практический центр(РНПЦ) детской хирургии.

«Взрослого пациента госпитализируют в Главный военный медицинский клинический центр №432 Вооруженных сил Республики Беларусь», — сообщили в Минздраве.

Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов до этого заявил, что взрослому и ребенку, которые пострадали при атаке БПЛА на автобус, сделали операции. В настоящее время их состояние стабилизировано.

Днем 17 июня врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что в регионе атаке беспилотника подвергся автобус с детской футбольной командой из Гомеля, направлявшейся на отдых в Геленджик.

В транспортном средстве находились 44 человека, 28 из них — дети-спортсмены. В результате пострадали пятеро детей, трое взрослых, одна женщина не выжила. По факту произошедшего возбудили уголовное дело о теракте.

Ранее в Брянской области за ночь отразили атаку более 100 беспилотников.