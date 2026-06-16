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Армия

В Госдуме оценили необходимость усиления защиты Москвы после атаки на НПЗ

Картаполов: в Москве не требуется усиления защиты после удара дрона по НПЗ
VLADJ55/Shutterstock/FOTODOM

Россия обладает лучшей в мире системой ПВО, дополнительные меры для защиты Москвы не требуется. Такое мнение высказал председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в беседе с НСН.

«У нас лучшая в мире система ПВО. То, что когда-то что-то все-таки долетает, это издержки, к сожалению, потому что враг хитер и коварен», — сказал депутат, отвечая на вопрос, следует ли усилить защиту ряда объектов после атаки украинских беспилотников на НПЗ в столице.

По его словам, Украина применяет новые способы борьбы, однако «чем быстрее мы закончим победой спецоперацию, тем быстрее закончится все это безобразие».

Депутат уверен, что необходимые меры уже приняты, а «решения найдены».

Утром 16 июня мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в результате атаки дронов на столицу поврежден объект Московского НПЗ. По его данным, никто не пострадал. Произошедший пожар потушили спустя несколько часов.

Ранее генерал-майор рассказал, откуда ВСУ могли запустить беспилотники на Москву.

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