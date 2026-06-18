Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

Спикер ГД прокомментировал пожар в Киево-Печерской лавре

Володин: Зеленский поджег Киево-Печерскую лавру для отвода внимания
Ukrainian Presidential Press Service/Handout/Reuters

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем канале в мессенджере «Макс» прокомментировал пожар, произошедший в Киев-Печерской лавре.

По словам Володина, президент Украины Владимир Зеленский поджег лавру в преддверии саммита стран G7, чтобы отвести внимание от своих преступлений и обвинить Россию.

Он добавил, что Киев выбрал терроризм основным способом ведения конфликта, отступая по всей линии фронта и терпя поражения.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова говорила, что удар американской ракетой Patriot по Киево-Печерской лавре произошел из-за поставок Западом Украине некачественного оружия.

По словам Захаровой, что это неликвидное вооружение потом работает против самой Украины, и в этой ситуации необходимо кого-то обвинить, поэтому «они придумывают, что Россия нанесла удар по лавре».

В ночь на 15 июня российские войска нанесли массированный удар по Украине. После этого мэр Киева Виталий Кличко сообщил о пожаре в Киево-Печерской лавре. В Минобороны РФ в свою очередь заявили, что удар по монастырю был нанесен ракетой американского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. В российском оборонном ведомстве предположили, что страны Запада передали Киеву вооружение с истекшими сроками годности.

Ранее Минобороны рассказало об украинских объектах, пораженных ударом возмездия.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Атака БПЛА на Московский регион, вредоносные письма бухгалтерам и аномальная жара. Что нового к утру 18 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!