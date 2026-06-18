Спикер ГД прокомментировал пожар в Киево-Печерской лавре

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем канале в мессенджере «Макс» прокомментировал пожар, произошедший в Киев-Печерской лавре.

По словам Володина, президент Украины Владимир Зеленский поджег лавру в преддверии саммита стран G7, чтобы отвести внимание от своих преступлений и обвинить Россию.

Он добавил, что Киев выбрал терроризм основным способом ведения конфликта, отступая по всей линии фронта и терпя поражения.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова говорила, что удар американской ракетой Patriot по Киево-Печерской лавре произошел из-за поставок Западом Украине некачественного оружия.

По словам Захаровой, что это неликвидное вооружение потом работает против самой Украины, и в этой ситуации необходимо кого-то обвинить, поэтому «они придумывают, что Россия нанесла удар по лавре».

В ночь на 15 июня российские войска нанесли массированный удар по Украине. После этого мэр Киева Виталий Кличко сообщил о пожаре в Киево-Печерской лавре. В Минобороны РФ в свою очередь заявили, что удар по монастырю был нанесен ракетой американского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. В российском оборонном ведомстве предположили, что страны Запада передали Киеву вооружение с истекшими сроками годности.

Ранее Минобороны рассказало об украинских объектах, пораженных ударом возмездия.