Захарова объяснила удар ракетой Patriot по Киево-Печерской лавре

Удар американской ракетой Patriot по Киево-Печерской лавре произошел из-за поставок Западом Украине некачественного оружия. Об этом в эфире радио Sputnik заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

»... если это ракета Patriot, откуда она могла вылететь? Кто ею располагал, на чьем балансе она была? Конечно, это киевский режим и западные наводчики. Они поставляют туда неликвид, и сколько раз об этом говорили»,— отметила дипломат.

По словам Захаровой, что это неликвидное вооружение потом работает против самой Украины, и в этой ситуации необходимо кого-то обвинить.

«И они придумывают, что Россия нанесла удар по Лавре. Ну о чем говорить?»— резюмировала она.

В ночь на 15 июня российские войска нанесли массированный удар по Украине. После этого мэр Киева Виталий Кличко сообщил о пожаре в Киево-Печерской лавре. В Минобороны РФ в свою очередь заявили, что удар по монастырю был нанесен ракетой американского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. В российском оборонном ведомстве предположили, что страны Запада передали Киеву вооружение с истекшими сроками годности.

Ранее на Западе увидели «мрачное предзнаменование» в планах Киева купить просроченные ракеты для Patriot.