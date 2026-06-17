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Политика

Путин рассказал об опыте сотрудничества, накопленном Россией и АСЕАН

Путин: Россия и АСЕАН накопили солидный опыт сотрудничества
Валерий Шарифулин/РИА Новости

Россия и АСЕАН за 35 лет взаимодействия накопили большой опыт сотрудничества и создали хороший задел на будущее. Об этом говорится в приветствии, которое президент РФ Владимир Путин направил участникам и гостям Делового форума Россия — АСЕАН, передает РИА Новости.

«За это время мы накопили солидный опыт многопланового сотрудничества, наладили устойчивые связи, в том числе между Деловым консультативным советом Ассоциации и Деловым советом Россия — АСЕАН», — зачитал глава Минэкономразвития Максим Решетников послание президента.

Глав государства обратил внимание, что на форуме в Казани соберутся ведущие представители бизнес-сообществ России и государств, входящих в ассоциацию.

Саммит Россия-АСЕАН с участием 8,5 тыс. человек пройдет в Казани с 17 по 19 июня. К участию приглашены 13 делегаций. В списке: Бруней-Даруссалам, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины, Восточный Тимор, Россия, секретариат АСЕАН.

Отмечается, что Казань площадкой для саммита выбрал президент России Владимир Путин. Это обусловлено тем, что столица Татарстана провела саммит БРИКС два года назад. При этом город уже не раз становился площадкой глобальных международных мероприятий.

Ранее стало известно о визите лидера еще одной страны в Казань на саммит АСЕАН.

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