Казань примет саммит Россия-АСЕАН с участием 8,5 тыс. человек

В Казани с 17 по 19 июня город пройдет саммит Россия-АСЕАН с участием 8,5 тыс. человек. Мероприятие будет посвящено 35-летию установления отношений между сторонами.

К участию пригласили 13 делегаций. В списке: Бруней-Даруссалам, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины, Восточный Тимор, Россия, секретариат АСЕАН.

Отмечается, что Казань площадкой для саммита выбрал президент России Владимир Путин. Это обусловлено тем, что столица Татарстана провела саммит БРИКС два года назад. При этом город уже не раз становился площадкой глобальных международных мероприятий.

Глава республики Рустам Минниханов назвал саммит важнейшим событием 2026 года. По его словам, проведение мероприятия такого уровня стало честью для города.

«Руководство страны, лично Владимир Путин доверили Татарстану провести это крупномасштабное событие. Это большая честь и огромная ответственность для всех нас», — сказал он.

Мэр Казани Ильсур Метшин напомнил, что Казани во второй раз за два года доверили представлять Россию на высоком политическом уровне.

«Наша задача – обеспечить всем максимальный комфорт, безопасность, создать идеальные условия для работы. Гостеприимство – это ведь не только хлеб, соль и чак-чак. Это миллион деталей, из которых складывается атмосфера. Это большая работа огромного числа профессионалов. Мы гордимся тем, что уровень наших специалистов, качество нашей инфраструктуры растет с каждым годом, с каждым новым глобальным событием», — отметил он.

Для размещения гостей подготовили 9 площадок, три десятка отелей, а также больше сотни ресторанов и кафе. Городскую инфраструктуру привели в порядок, отремонтировали дороги, благоустроили территорию, а город украсили 1,3 млн цветов.

В свою очередь, региональный оперштаб проведения саммита АСЕАН и федеральный центр определили места размещения делегаций и графики прибытия гостей.

«Спасибо отельерам, к БРИКСу очень многие обновили инфраструктуру, оборудование, переделали номерной фонд. Но это не отменяет щепетильности в подготовке к событию. Мы всегда говорим, что любое событие организуем как в первый раз», — сказал Метшин.