Трамп захотел договориться с Россией и Китаем о сокращении ядерных арсеналов

США заинтересованы в заключении сделки с Россией и Китаем о сокращении ядерных арсеналов. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп на пресс-конференции на полях саммита G7 во Франции, пишет РИА Новости.

По словам американского лидера, США располагают крупнейшим ядерным арсеналом в мире, Россия занимает второе место, а Китай через пять лет может приблизиться к их уровню.

Трамп отметил, что Москве, Вашингтону и Пекину следует заключить соглашение о денуклеаризации.

«Нам не нужно иметь возможность взорвать весь мир 300 раз. Это просто ужасно», — сказал он.

Глава Белого дома добавил, что одна из сторон очень хочет заключить такую договоренность, тогда как вторая «не так уж этого хочет». Трамп не уточнил, о ком идет речь.

27 апреля посол по особым поручениям МИД России Андрей Белоусов заявил, что сокращение ядерных арсеналов и их полное уничтожение странами «пятерки» сейчас маловероятны. Он отметил, что РФ полностью разделяет общее стремление человечества избавиться от ядерного оружия и установить безъядерный и более безопасный для всех мир.

23 февраля президент РФ Владимир Путин рассказал, что безусловным приоритетом России по-прежнему является развитие ядерной триады.

Ранее сообщалось, что США собираются обсуждать с Россией новые виды ядерного оружия.