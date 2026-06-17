Путин провел переговоры с лидером Филиппин в Казани

Путин провел переговоры с лидером Филиппин на саммите Россия — АСЕАН в Казани

Президент РФ Владимир Путин открыл марафон двусторонних встреч на саммите Россия — АСЕАН в Казани переговорами с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом-младшим. Об этом сообщает РИА Новости.

Встреча двух лидеров проходит в Татарском государственном академическом театре имени Галиасгара Камала. На полях саммита Путин проведет 10 двусторонних встреч.

До этого Путин заявил, что Россия и АСЕАН за 35 лет взаимодействия накопили большой опыт сотрудничества и создали хороший задел на будущее. Глава государства обратил внимание, что на форуме в Казани соберутся ведущие представители бизнес-сообществ России и государств, входящих в ассоциацию.

Саммит Россия — АСЕАН с участием 8,5 тыс. человек пройдет в Казани с 17 по 19 июня. На мероприятие приглашены 13 делегаций. В списке: Бруней-Даруссалам, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины, Восточный Тимор, Россия, секретариат АСЕАН.

Ранее стало известно, что саммит Россия-АСЕАН в Казани посетит премьер азиатского государства.