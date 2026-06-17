Премьер-министра Таиланда угостили чак-чаком и караваем в Казани

Премьера Таиланда Анутхина Чанвиракуна встретили в Казани с чак-чаком и караваем

Премьер-министра Таиланда Анутхина Чанвиракуна угостили караваем и чак-чаком по прибытии в Казань для участия в юбилейном саммите Россия — Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Об этом сообщило посольство РФ в Таиланде в своем Telegram-канале.

Тайского лидера встретил у трапа самолета глава Татарстана Рустам Минниханов.

«По русской и татарской традиции гостей угостили караваем с хлебом и солью, а также чак-чаком», — следует из сообщения дипмиссии.

Саммит Россия — АСЕАН с участием 8,5 тыс. человек пройдет в Казани с 17 по 19 июня. К участию приглашены 13 делегаций. В списке: Бруней-Даруссалам, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины, Восточный Тимор, Россия, Секретариат АСЕАН.

В рамках встречи лидеры стран подведут итоги стратегического партнерства, определят новые векторы сотрудничества в политике, экономике и гуманитарной сфере, а также обсудят ключевые региональные и глобальные вопросы. Ожидается подписание ряда документов, в том числе Казанской декларации и Комплексного плана действий Россия — АСЕАН.

Ранее стало известно о визите лидера еще одной страны в Казань на саммит АСЕАН.