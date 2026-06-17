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Политика

МИД РФ призвал мировую общественность дать оценку атаке ВСУ на автобус в Брянской области

Захарова: Зеленский сознательно делает детей мишенью ударов ВСУ
Сергей Гунеев/РИА Новости

Россия осуждает атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на автобус с детьми в Брянской области и призывает мировую общественность оценить преступные действия Киева. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Решительно осуждаем это гнусное преступление режима Зеленского», — сказала дипломат.

По его словам, Киев, как и при ударе по колледжу в Старобельске, выбирает детей мишенью сознательных ударов ВСУ.

Захарова отметила, что Москва призывает мировую общественность «дать честную оценку преступным деяниям» Киева и осудить этот террористический акт.

17 июня атаке украинского беспилотника на трассе А240 в Брянской области подвергся двухэтажный автобус детско-юношеской спортивной школы № 2 города Речицы, который следовал из Белоруссии по маршруту Гомель — Геленджик.

В транспортном средстве находились 44 человека, 28 из них — дети-спортсмены. В результате атаки БПЛА не выжила женщина, еще семь человек пострадали, среди которых пятеро — дети. Один ребенок находится в больнице в тяжелом состоянии.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о теракте. Белорусский депутат Олег Гайдукевич считает, что Украина на фоне неудач пытается втянуть в конфликт Белоруссию и всю Европу.

Ранее Минск потребовал от Киева объяснений из-за удара БПЛА по автобусу в Брянской области.

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