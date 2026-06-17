Лидеры «Большой семерки» поддержали договоренности США и Ирана

Страны «Большой семерки» (G7) поддерживают договоренности США и Ирана. Об этом говорится в совместном заявлении по геополитическим вопросам лидеров членов объединения, встреча которых проходит во Франции, передает ТАСС.

В документе сказано, что страны G7 приветствуют объявление о договоренностях между США и Ираном, которые удалось достигнуть при «решительном руководстве» президента США Дональда Трампа, а также при поддержке стран-посредников.

По мнению участников «Большой семерки», они дают историческую возможность предотвратить получение Исламской Республикой ядерного оружия и устранить угрозы, связанные с действиями Тегерана в регионе и разработкой баллистических ракет.

«Мы поддерживаем их [договоренности] и готовы внести свой вклад в их выполнение», — подчеркивается в заявлении.

15 июня газета The New York Times написала, что Дональд Трамп поблагодарил президента России Владимира Путина за помощь в урегулировании конфликта с Исламской Республикой.

До этого США и Иран объявили о достижении соглашения, которое предусматривает прекращение боевых действий и открытие Ормузского пролива. По данным Mehr, проект документа также включает снятие морской блокады, нефтяные послабления, разблокировку иранских активов и дальнейшие переговоры по ядерному вопросу. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Елисейский дворец опубликовал видео с G7 под российскую песню.