Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

Трамп заявил, что США могут вновь ударить по Ирану

Трамп заявил, что сделка с Ираном не носит окончательного характера
Kylie Cooper/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что сделка с Ираном не носит окончательного характера. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Это меморандум о взаимопонимании. Если он мне не понравится, я вернусь к ударам, сбрасыванию бомб на их головы», — сказал глава США на встрече с президентом Египта Абдель Фаттахом Ас-Сиси во французском Эвиане, где проходит саммит G7.

16 июня официальный представитель МИД Швейцарии Николя Бидо сообщил, что подписание меморандума между США и Ираном запланировано на 19 июня в Бюргенштоке. Дипломат отметил, что Швейцария выступает в качестве посредника, создавая необходимые практические и дипломатические условия для проведения этой встречи.

15 июня США и Иран объявили о достижении соглашения, которое предусматривает прекращение боевых действий и открытие Ормузского пролива. Проект документа также включает снятие морской блокады, нефтяные послабления, разблокировку иранских активов и дальнейшие переговоры по ядерной программе.

Иранский министр иностранных дел Аббас Арагчи на встрече с представителями зарубежных дипмиссий сообщил, что Иран и США на этой неделе могут начать переговоры по ядерной тематике и санкциям.

Ранее востоковед объяснил, что означает для России сделка США и Ирана.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Почему везение не дар, а навык и как его прокачать? 8 практических советов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!