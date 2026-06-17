Трамп заявил, что США могут вновь ударить по Ирану

Трамп заявил, что сделка с Ираном не носит окончательного характера

Президент США Дональд Трамп заявил, что сделка с Ираном не носит окончательного характера. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Это меморандум о взаимопонимании. Если он мне не понравится, я вернусь к ударам, сбрасыванию бомб на их головы», — сказал глава США на встрече с президентом Египта Абдель Фаттахом Ас-Сиси во французском Эвиане, где проходит саммит G7.

16 июня официальный представитель МИД Швейцарии Николя Бидо сообщил, что подписание меморандума между США и Ираном запланировано на 19 июня в Бюргенштоке. Дипломат отметил, что Швейцария выступает в качестве посредника, создавая необходимые практические и дипломатические условия для проведения этой встречи.

15 июня США и Иран объявили о достижении соглашения, которое предусматривает прекращение боевых действий и открытие Ормузского пролива. Проект документа также включает снятие морской блокады, нефтяные послабления, разблокировку иранских активов и дальнейшие переговоры по ядерной программе.

Иранский министр иностранных дел Аббас Арагчи на встрече с представителями зарубежных дипмиссий сообщил, что Иран и США на этой неделе могут начать переговоры по ядерной тематике и санкциям.

Ранее востоковед объяснил, что означает для России сделка США и Ирана.