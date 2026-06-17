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Политика

Захарова отреагировала на атаку ВСУ на автобус с детьми в Брянской области

Захарова назвала терактом Киева атаку ВСУ на автобус с детьми в Брянской области
Владимир Астапкович/РИА Новости

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала РИА Новости атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на автобус с детской футбольной командой из Белоруссии в Брянской области терактом киевского режима.

«Очередной теракт Киева, который охотится на мирных граждан, особенно на детей», — сказала дипломат.

До этого помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов заявил, что ребенок, пострадавший в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на автобус в Брянской области, находится в тяжелом состоянии.

До этого врио губернатора региона Егор Ковальчук в своем канале в «Максе» сообщил, что атаке украинского беспилотника в Брянской области подвергся автобус с детской футбольной командой из Гомеля, направлявшейся на отдых в Геленджик. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о теракте.

Ранее свыше 40 беспилотников попытались атаковать регионы России.

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