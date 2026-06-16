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ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

В США заблокировали попытку ограничить полномочия Трампа в отношении Ирана

Сенат заблокировал резолюцию об ограничении военных полномочий Трампа по Ирану
Mark Schiefelbein/AP

Сенат США заблокировал резолюцию об ограничении военных полномочий президента Дональда Трампа в отношении Ирана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты голосования.

Уточняется, что против инициативы по выводу резолюции из комитета по международным отношениям на общее голосование выступили 48 сенаторов, включая Джона Феттермана, который является членом Демократической партии.

При этом 47 законодателей проголосовало в поддержку документа, в том числе республиканцы Билл Кэссиди, Сьюзан Коллинз, Лиза Мурковски и Рэнд Пол.

Резолюцию предложил сенатор Рафаэль Уорнок. Она предписывает вывести американские войска из несанкционированных конгрессом боевых действий в Иране или против этой страны.

15 июня газета The New York Times написала, что Дональд Трамп поблагодарил президента России Владимира Путина за помощь в урегулировании войны с Исламской Республикой.

До этого США и Иран объявили о достижении соглашения, которое предусматривает прекращение боевых действий и открытие Ормузского пролива. По данным Mehr, проект документа также включает снятие морской блокады, нефтяные послабления, разблокировку иранских активов и дальнейшие переговоры по ядерному вопросу. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее востоковед объяснил, что означает для России сделка США и Ирана.

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