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Политика

Швейцария ввела новые санкции против России

Швейцария вслед за Евросоюзом расширила список санкций против России
Global Look Press

Власти Швейцарии расширили список антироссийских санкций, внеся туда 16 физических лиц и семь организаций. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что поправки в постановление об антироссийских санкциях были внесены федеральным министерством экономики, образования и исследований Швейцарии 15 июня.

Подчеркивается, что в санкционные списки были внесены руководители департаментов по делам молодежи Севастополя и новых российских регионов, педагоги и руководители детских организаций.

16 июня Канада внесла в санкционные списки против Российской Федерации 7 физлиц и 34 юрлица.

В этот же день Великобритания расширила антироссийский санкционный список на 43 позиции.

15 июня Европейский союз ввел дополнительные санкции против России, включив в черный список свыше 80 физических лиц и организаций. В обновленном перечне, в частности, оказались организации и физлица из дружественных России стран, а также ряд журналистов и блогеров, в том числе сотрудничающих с RT.

Ранее эксперты назвали последствия нового пакета санкций ЕС против России.

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