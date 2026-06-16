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Политика

Великобритания расширила список антироссийских санкций

Великобритания расширила санкционный список против РФ на 43 позиции
Global Look Press

Великобритания расширила антироссийский санкционный список на 43 позиции. Об этом сообщает официальный сайт британского правительства.

Отмечается, что под ограничения попали 32 юридических и 11 физических лиц. Кроме того, Лондон ввел санкции против 27 судов, якобы связанных с Россией, включая три танкера для перевозки сжиженного природного газа (СПГ).

Также под рестрикции попали девять человек, которых Лондон считает сотрудниками Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба ВС РФ.

16 июня канцелярия британского премьера Кира Стармера сообщила, что он объявит о новых антироссийских санкциях на саммите G7 во Франции.

В релизе сообщалось, что на встрече с лидерами западных стран глава правительства Соединенного Королевства заявит о необходимости остановить боевые действия на Украине, немедленно прекратить огонь и начать переговоры.

Накануне ЕС ввел дополнительные санкции против России, включив в черный список свыше 80 физических лиц и организаций. В обновленном перечне, в частности, оказались организации и физлица из дружественных России стран, а также ряд журналистов и блогеров, в том числе сотрудничающих с RT.

Ранее Британия задержала танкер «российского теневого флота».

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