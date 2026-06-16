Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Бизнес

Названы последствия нового пакета санкций ЕС против России

Экономист Мосягин: россиян ждет более тщательная проверка переводов из-за санкций ЕС
Ohde/face to face/Global Look Press

Новый пакет санкций Евросоюза в ближайшие месяцы не вызовет системного кризиса в российской экономике, но может создать отдельные сложности для попавших под ограничения компаний и их сотрудников. Об этом «Газете.Ru» заявил помощник депутата Госдумы, руководитель Центра исследования международной политики и экономики Института международных экономических связей Илья Мосягин. Он считает, что обычные граждане могут столкнуться с более тщательной проверкой переводов.

«Новый пакет выглядит скорее репутационным и персональным, чем макроэкономическим ударом. В отличие от предыдущих «тяжелых» пакетов, нацеленных на энергетику или банковский сектор, текущие ограничения носят точечный характер: они задевают конкретные компании и личности. Для российской экономики в ближайшие месяцы наиболее заметными последствиями станут не системные кризисы, а операционные неудобства», — отметил Мосягин.

По его словам, сложности могут возникнуть у структур, связанных с логистикой, IT-продуктами и международными расчетами. Среди возможных рисков экономист назвал перестройку цепочек поставок, задержки платежей и более осторожное поведение банков из-за опасений вторичных санкций.

Для обычных россиян прямой эффект от нового пакета будет ограниченным, считает Мосягин. По его словам, ограничения не создают дефицита повседневных товаров и не закрывают возможности для денежных переводов в целом.

«При этом граждане могут столкнуться с более тщательной проверкой отдельных транзакций со стороны банков. При финансовом планировании на вторую половину 2026 года нужно исходить из того, что санкционное давление продолжит расти, но не лавинообразно. Для обычного человека, который не работает в госсекторе или обороне, главный риск — это не сам новый пакет, а возможное усиление контроля со стороны банков: более тщательная проверка переводов, длительное подтверждение транзакций», — сказал эксперт.

Бизнесу Мосягин рекомендовал снижать зависимость от расчетов через ЕС и США и активнее использовать рубли, юани и дирхамы. Гражданам эксперт посоветовал не держать крупные суммы в валютах недружественных стран на счетах банков, которые могут быть связаны с подсанкционными операциями.

По его словам, новый пакет важен прежде всего как сигнал о дальнейшей линии ЕС, но серьезного шока для российской экономики он не создаст.

Ранее в Госдуме оценили новый пакет санкций против России.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Кто платит в ресторане и как обсуждать зарплату? Главные правила финансового этикета
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!