Названы последствия нового пакета санкций ЕС против России

Новый пакет санкций Евросоюза в ближайшие месяцы не вызовет системного кризиса в российской экономике, но может создать отдельные сложности для попавших под ограничения компаний и их сотрудников. Об этом «Газете.Ru» заявил помощник депутата Госдумы, руководитель Центра исследования международной политики и экономики Института международных экономических связей Илья Мосягин. Он считает, что обычные граждане могут столкнуться с более тщательной проверкой переводов.

«Новый пакет выглядит скорее репутационным и персональным, чем макроэкономическим ударом. В отличие от предыдущих «тяжелых» пакетов, нацеленных на энергетику или банковский сектор, текущие ограничения носят точечный характер: они задевают конкретные компании и личности. Для российской экономики в ближайшие месяцы наиболее заметными последствиями станут не системные кризисы, а операционные неудобства», — отметил Мосягин.

По его словам, сложности могут возникнуть у структур, связанных с логистикой, IT-продуктами и международными расчетами. Среди возможных рисков экономист назвал перестройку цепочек поставок, задержки платежей и более осторожное поведение банков из-за опасений вторичных санкций.

Для обычных россиян прямой эффект от нового пакета будет ограниченным, считает Мосягин. По его словам, ограничения не создают дефицита повседневных товаров и не закрывают возможности для денежных переводов в целом.

«При этом граждане могут столкнуться с более тщательной проверкой отдельных транзакций со стороны банков. При финансовом планировании на вторую половину 2026 года нужно исходить из того, что санкционное давление продолжит расти, но не лавинообразно. Для обычного человека, который не работает в госсекторе или обороне, главный риск — это не сам новый пакет, а возможное усиление контроля со стороны банков: более тщательная проверка переводов, длительное подтверждение транзакций», — сказал эксперт.

Бизнесу Мосягин рекомендовал снижать зависимость от расчетов через ЕС и США и активнее использовать рубли, юани и дирхамы. Гражданам эксперт посоветовал не держать крупные суммы в валютах недружественных стран на счетах банков, которые могут быть связаны с подсанкционными операциями.

По его словам, новый пакет важен прежде всего как сигнал о дальнейшей линии ЕС, но серьезного шока для российской экономики он не создаст.

Ранее в Госдуме оценили новый пакет санкций против России.