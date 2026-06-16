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Политика

Канада ввела новые санкции против России

Канада внесла в санкционные списки против России 7 физлиц и 34 юрлица
FatihYavuz/Shutterstock/FOTODOM

Канада внесла в санкционные списки против Российской Федерации 7 физлиц и 34 юрлица. Об этом сообщается на сайте канадского МИД.

В частности, в список попали Московская биржа, Санкт-Петербургская биржа, СПБ Биржа, Национальная товарная и Восточная биржи, «Абсолют банк», «Земский банк».

Также санкции введены против АО «Росатом энергетические проекты», НКО «Истина» и страховой компании «Согласие».

Кроме того, в санкционный список попали шесть компаний из Киргизии, ОАЭ, Вьетнама и Новой Зеландии.

В этот же день Великобритания расширила антироссийский санкционный список на 43 позиции.

15 июня Европейский союз ввел дополнительные санкции против России, включив в черный список свыше 80 физических лиц и организаций. В обновленном перечне, в частности, оказались организации и физлица из дружественных России стран, а также ряд журналистов и блогеров, в том числе сотрудничающих с RT.

Ранее эксперты назвали последствия нового пакета санкций ЕС против России.

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