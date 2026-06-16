В МИД России ответили на новые санкции Канады

МИД: Россия в ответ на санкции закрывает въезд в страну для 103 граждан Канады

Россия в ответ на новые санкции Канады закрывает въезд в страну для 103 граждан страны. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

В публикации отмечается, что в список были внесены члены канадского парламента, деятельность которых «направлена на очернение конституционного строя и внешнеполитического курса» России.

В ведомстве подчеркнули, что российская сторона уважительно относится к народу Канады, но не приемлет враждебную линию действующей политической элиты.

Практика расширения «стоп-листа» будет последовательно продолжена, добавили в МИД.

16 июня Канада внесла в санкционные списки против Российской Федерации 7 физлиц и 34 юрлица.

В этот же день Великобритания расширила антироссийский санкционный список на 43 позиции.

15 июня Европейский союз ввел дополнительные санкции против России, включив в черный список свыше 80 физических лиц и организаций. В обновленном перечне, в частности, оказались организации и физлица из дружественных России стран, а также ряд журналистов и блогеров, в том числе сотрудничающих с RT.

Ранее эксперты назвали последствия нового пакета санкций ЕС против России.