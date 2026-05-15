Стало известно, когда Украина и Румыния подпишут соглашение о выпуске БПЛА

Президент Румынии анонсировал сделку о выпуске БПЛА с Украиной через 1-3 месяца

Бухарест и Киев завершат переговоры по совместному выпуску БПЛА в течение ближайших одного–трех месяцев, сообщил президент Румынии Никушор Дан на международной выставке Black Sea Defense and Aerospace (BSDA-2026). Стенограмма выступления опубликована на сайте его администрации.

Румынский лидер разделил процесс на два ключевых этапа. Первый связан с интеграцией в европейскую программу военного кредитования SAFE, которая профинансирует развертывание производственных мощностей на территории Румынии.

«Это будет подписано до 31 мая», — заявил Дан.

Второе направление охватывает более масштабное сотрудничество в области беспилотных технологий, включая разработку систем противодействия дронам. Глава Румынии пояснил, что сейчас по этому направлению идут технические консультации:

«Дискуссия только началась, идет технический процесс, который, я думаю, мы завершим в течение одного-трех месяцев», — заключил президент Румынии.

Фундамент для оборонной кооперации двух стран был заложен в марте, когда Дан и президент Украины Владимир Зеленский подписали в столице Румынии декларацию о стратегическом партнерстве.

