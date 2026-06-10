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Политика

В МИД РФ анонсировали публикацию адресов производств БПЛА для Украины в Канаде

Захарова: Россия раскроет адреса производств дронов для Киева в Канаде
Владимир Астапкович/РИА Новости

Россия опубликует адреса производств беспилотников для Украины, расположенных в Канаде. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

«Таким образом Канада перешла на качественно новый уровень вовлеченности в украинский кризис, отброшены все маски, проявилась вся сущность отнюдь не миролюбивого государства, а разжигателя войны», — сказала она.

По словам дипломата, Москва имеет полное право на ответные меры в связи с действиями канадских властей.

15 апреля в Минобороны РФ заявили, что некоторые европейские страны на фоне роста потерь и усугубляющейся нехватки живой силы у ВСУ приняли решение о наращивании производства и поставок Киеву БПЛА для ударов по территории России.

Ведомство опубликовало адреса 21 предприятия, где производятся дроны. Филиалы украинских и «совместных» заводов, производящих дроны для ударов по России, расположены в 12 странах: Великобритании, Германии, Дании, Латвии, Литве, Нидерландах, Польше, Чехии, Испании, Италии, Турции и Израиле.

Ранее Украина и Латвия договорились о совместном производстве дронов.

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