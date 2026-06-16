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Политика

КСИР продолжил контролировать Ормуз после подписания электронного меморандума

IRIB: иранские военные сохранили контроль над Ормузским проливом
«Газета.Ru»

Проход судов через Ормузский пролив по-прежнему осуществляется в координации с военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на иранскую гостелерадиокомпанию IRIB.

В ее эфире прозвучало заявление о том, что экипажи всех кораблей, следующих через Ормуз, все еще обязаны согласовывать свои маршруты с Военно-морскими силами (ВМС) КСИР.

О закрытии пролива для судоходства Тегеран объявил 11 июня, уточнив, что эта мера распространяется и на те суда, которые ранее уже получили разрешение на проход через Ормуз. В Иране добавили, что это распоряжение будет действовать вплоть до особого уведомления о его отмене. Оно пока не поступало.

В ночь на 15 июня Иран и США завершили работу над меморандумом о взаимопонимании. который планируют подписать 19 июня в Швейцарии.

Предполагается, что после этого Тегеран разблокирует Ормузский пролив, поскольку этот пункт является одним из ключевых в документе. Меморандум уже подписан в электронном виде.

Ранее Иран предупредил США о последствиях нарушения меморандума.

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