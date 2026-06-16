Вэнс раскрыл содержание 1,5 страниц меморандума о взаимопонимании с Ираном

Вэнс назвал меморандум о взаимопонимании с Ираном коротким и общим документом

Меморандум о взаимопонимании США и Ирана представляет собой короткий документ общего характера, заявил CNN американский вице-президент Джей Ди Вэнс.

По словам чиновника, его текст занимает около полутора страниц. Меморандум создает рамки и определяет структуру, которая будет проработана в ходе будущих технических переговоров.

Вице-президент уточнил, что в первом пункте документа США и Иран берут на себя обязательства по обеспечению регионального мира и стабильности.

15 июня Соединенные Штаты и Исламская Республика объявили о достижении соглашения, которое предусматривает прекращение боевых действий и открытие Ормузского пролива.

По данным агентства Mehr, проект документа также включает снятие морской блокады, нефтяные послабления, разблокировку иранских активов и дальнейшие переговоры по ядерному вопросу.

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