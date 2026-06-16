Трамп хочет уничтожить иранский обогащенный уран

США уничтожат запасы обогащенного урана Ирана после того, как вывезут его с территории республики. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает РИА Новости.

«Мы не торопимся, но мы получим его (иранский уран — «Газета.Ru), и когда мы его получим, мы его уничтожим. Мы не собираемся забирать его себе, мы хотим его уничтожить», — сказал глава Белого дома.

15 июня США и Иран объявили о достижении соглашения, которое предусматривает прекращение боевых действий и открытие Ормузского пролива. Проект документа также включает снятие морской блокады, нефтяные послабления, разблокировку иранских активов и дальнейшие переговоры по ядерной программе.

Иранский министр иностранных дел Аббас Арагчи на встрече с представителями зарубежных дипмиссий сообщил, что Иран и США на этой неделе могут начать переговоры по ядерной тематике и санкциям.

В марте сообщалось, что президент России Владимир Путин предлагал Трампу вывезти обогащенный уран из Ирана в Россию, но американский лидер отказался.

Ранее востоковед объяснил, что означает для России сделка США и Ирана.