Иран полностью откроет Ормузский пролив для беспрепятственного прохода судов к пятнице, 19 июня. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, пишет РИА Новости.

По его словам, цены на нефть уже начали падать после начала прохода танкеров через Ормуз.

«Мы собираемся полностью открыть его к пятнице. Суда начинают движение, нефть начинает поступать в продажу, а цены стремительно снижаются», — сказал Трамп.

Накануне премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф заявил, что США и Иран планируют 19 июня заключить официальную сделку заключат сделку о завершении конфликта. Это подтвердили в Вашингтоне.

Агентство Reuters писало, что проект договора между странами включает в себя возобновление работы Ормузского пролива, отмену нефтяных санкций против Ирана, снятие американской блокады иранских портов и так далее. Также Тегеран будет обязан не производить и не приобретать ядерное оружие. Работу над окончательным мирным договором планируется вести в течение 60 дней.

При этом Трамп отметил, что Вашингтон не берет на себя никаких обязательств по инвестициям в Иран в рамках мирной сделки. Он навал фейком «историю о том, что США заплатят Ирану $300 млн».

Ранее Трамп пообещал заняться Украиной после завершения войны с Ираном.