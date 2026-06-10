На Украине сообщили о рекордных расходах на оборону в 2026 году

Премьер Свириденко: расходы на оборону Украины в 2026 будут рекордными

Расходы Украины на оборону в 2026 году станут рекордными и достигнут 1,56 трлн гривен. Об этом в своем Telegram-канале написала премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Она поблагодарила депутатов Верховной рады за то, что они поддержали изменения в бюджет Украины на 2026 год.

«После внесения изменений расходы на безопасность и оборону составят рекордные 4,4 трлн грн. 2,3 трлн грн будет направлено на закупку вооружения и военной техники, а более 1,45 трлн грн — на денежное обеспечение наших военнослужащих. Дополнительный ресурс стал возможным благодаря финансовой поддержке Европейского Союза на 90 млрд евро и других программ поддержки», — написала она.

По словам Свириденко, в 2026 году Украина получит от партнеров €45 млрд, и из этой суммы €31,8 млрд будут направлены на поддержку обороноспособности страны, а еще €13,2 млрд — на бюджетную поддержку и покрытие дефицита государственной казны.

Кроме расходов на оборону, изменения в украинский бюджет предполагают дополнительное финансирование «устойчивости регионов» на сумму 40 млрд гривен, рассказала премьер.

«Эти средства пойдут на защиту объектов критической инфраструктуры, обеспечение общин резервными источниками питания, чтобы защитить наших людей и гарантировать надежное тепло-, водо - и электроснабжение», — сообщила Свириденко.

9 июня председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала предоставить Украине €9 млрд до конца июня. По ее словам, €6 млрд из этой суммы пойдут на дроны для ВСУ.

Также 8 июня представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари рассказал, что Евросоюз собирается в июне направить Украине €9,1 млрд.

В начале июня издание Politico сообщило о том, что страны-члены НАТО обсуждают выделение Украине €70 млрд, которые пойдут на нужды ВСУ. При €30 млрд от этой суммы будут частью европейского кредита Украине в размере €90 млрд.

В конце мая Верховная рада Украины ратифицировала соглашение с ЕС о предоставлении Киеву кредита в размере €90 млрд.

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