На Западе рассказали, в чем европейские лидеры хотят убедить Трампа

Ключевая цель европейцев на саммите G7 во Франции — убедить президента США Дональда Трампа поддержать их позицию по Украине. Об этом пишет корреспондент Guardian Александра Топпинг.

«Лидеры ЕС надеются, что им удастся привлечь внимание Дональда Трампа на достаточно продолжительное время, чтобы поговорить с ним об Украине. <…> Ключевая часть миссии — заручиться поддержкой президента США Дональда Трампа», — пишет СМИ.

16 июня издание Politico писало, что европейские союзники опасаются возвращения Трампа к переговорам по Украине, так как американский президент может оставить европейцев «в стороне» и сорвать их стратегию по оказанию «максимального давления» на Россию.

На саммите Трамп заявил о том, что тема Ирана для США теперь уходит на второй план, и теперь Вашингтон будет заниматься переговорами по Украине. Также Трамп призвал России пойти на сделку с Киевом.

До этого, 15 июня, Трамп отметил, что США вернутся к урегулированию украинского кризиса после сделки с Ираном.

15 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что Европа пытается убедить Трампа не следовать договоренностям, которые были достигнуты в Анкоридже.

Ранее Трамп назвал «безумием» поставки экс-президентом США оружия Украине.