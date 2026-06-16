Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
 (обновлено  )
Политика

На Западе рассказали, в чем европейские лидеры хотят убедить Трампа

Guardian: ключевая задача саммита G7 — убедить Трампа поддержать Украину
Thibault Camus/Pool/Reuters

Ключевая цель европейцев на саммите G7 во Франции — убедить президента США Дональда Трампа поддержать их позицию по Украине. Об этом пишет корреспондент Guardian Александра Топпинг.

«Лидеры ЕС надеются, что им удастся привлечь внимание Дональда Трампа на достаточно продолжительное время, чтобы поговорить с ним об Украине. <…> Ключевая часть миссии — заручиться поддержкой президента США Дональда Трампа», — пишет СМИ.

16 июня издание Politico писало, что европейские союзники опасаются возвращения Трампа к переговорам по Украине, так как американский президент может оставить европейцев «в стороне» и сорвать их стратегию по оказанию «максимального давления» на Россию.

На саммите Трамп заявил о том, что тема Ирана для США теперь уходит на второй план, и теперь Вашингтон будет заниматься переговорами по Украине. Также Трамп призвал России пойти на сделку с Киевом.

До этого, 15 июня, Трамп отметил, что США вернутся к урегулированию украинского кризиса после сделки с Ираном.

15 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что Европа пытается убедить Трампа не следовать договоренностям, которые были достигнуты в Анкоридже.

Ранее Трамп назвал «безумием» поставки экс-президентом США оружия Украине.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Кто платит в ресторане и как обсуждать зарплату? Главные правила финансового этикета
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!