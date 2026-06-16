В Катаре поддержали посредничество между США и Ираном под руководством Пакистана

Советник премьер-министра, официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари заявил, что Пакистан продолжит играть роль главного посредника на переговорах между США и Ираном, и эмират не планирует перехватывать эту инициативу. Об этом сообщает ТАСС.

Аль-Ансари отметил, что Катар поддерживает посредничество под руководством Пакистана.

«Пакистан сыграл важную роль, чтобы привести нас к этому моменту, и он продолжит играть роль главного посредника между США и Ираном», — сказал дипломат на брифинге.

По словам Аль-Ансари, Доха ответственно подходит к вопросам региональной безопасности и намерена впредь поддерживать Пакистан. По его мнению, недавние события показали, что государства Ближнего Востока способны объединяться и самостоятельно находить решения для урегулирования конфликтов.

15 июня премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф сообщил, что сделка между США и Ираном была достигнута после интенсивных переговоров. Он уточнил, что боевые действия будут остановлены в том числе на территории Ливана.

Позднее США и Иран объявили о достижении соглашения, которое предусматривает прекращение боевых действий и открытие Ормузского пролива. Проект документа также включает снятие морской блокады, нефтяные послабления, разблокировку иранских активов и дальнейшие переговоры по ядерному вопросу.

Американский вице-президент Джей Ди Вэнс сообщал, что текст меморандума о взаимопонимании США и Ирана занимает около полутора страниц и определяет структуру, которая будет проработана в ходе будущих технических переговоров.

Ранее СМИ сообщили о сомнениях главы ЦРУ по ядерным договоренностям с Ираном.