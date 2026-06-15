США и Иран достигли сделки

Сделка между США и Ираном достигнута после интенсивных переговоров, написал в соцсети X пакистанский премьер-министр Шахбаз Шариф.

«Обе стороны объявили немедленное и окончательное прекращение военных операций на всех фронтах», — сообщил политик.

Шариф уточнил, что боевые действия будут остановлены в том числе на территории Ливана.

Утром 28 февраля США вместе с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский президент в обращении к нации объяснил удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В ответ Иран наносил удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке. В апреле стороны конфликта заключили перемирие, которое неоднократно нарушалось, однако контакты Вашингтона и Тегерана на этом фоне продолжались. Президент США почти 40 раз за последнее время сообщал, что соглашение с Исламской Республикой скоро будет заключено, но этого не происходило.

Ранее сообщалось, что Нетаньяху досталось от Трампа после ударов по Ливану.