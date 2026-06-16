Трамп проведет вторую встречу с Зеленским на полях саммита G7

Президент США Дональд Трамп уже провел встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским на полях саммита G7 во французском городе Эвиан-ле-Бен и намерен встретиться с ним еще раз позднее 16 июня. Об этом американский лидер заявил на встрече с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани, трансляций доступна на YouTube-канале Белого дома.

«У нас была хорошая встреча. Я встречусь с ним еще раз позднее. У нас была очень хорошая встреча», — сказал Трамп.

Президент США также заявил, что тема Ирана теперь уходит «на второй план» и он будет сосредоточен на урегулировании украинского конфликта.

Несколькими часами ранее издание New York Post сообщило, что Зеленский присоединился к закрытой встрече с лидерами стран «Большой семерки». Основным предметом обсуждения стал конфликт на Украине.

На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с Трампом предупредил, что любые попытки Киева и его союзников изменить ход конфликта на Украине в свою пользу будут обречены на провал.

Ранее на Западе призвали Украину не рассчитывать на полноценную поддержку от США.