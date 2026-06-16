Зеленский провел закрытую встречу с лидерами G7

Украинский президент Владимир Зеленский присоединился к закрытой встрече с лидерами стран «Большой семерки» (G7) на полях саммита во французском Эвиане. New York Post (NYP) сообщает, что основным предметом обсуждения стал конфликт на Украине.

По информации журналистов, перед началом встречи президент Франции Эммануэль Макрон лично встретил Зеленского у входа в отель «Рояль» и обнял его. Лидеры обсудили на английском, как вести диалог с президентом США Дональдом Трампом, который выступает против дальнейшей помощи Киеву. На вопрос о двусторонней встрече с Трампом, Зеленский ответил отрицательно.

Представители Белого дома на брифинге перед началом саммита G7 заявили, что Трамп не будет проводить личную встречу с Зеленским, но не исключили разговора лидеров в кулуарах саммита.

Саммит G7 проходит во французском городе Эвиан-ле-Бен на берегу Женевского озера с 15 по 17 июня 2026 года. Франция, которая в этом году председательствует в G7, принимает лидеров США, Великобритании, Канады, Германии, Италии и Японии, а также представителей Евросоюза.

До этого президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с Трампом предупредил, что любые попытки Киева и его союзников изменить ход конфликта на Украине в свою пользу будут обречены на провал.

Ранее стало известно, откуда Зеленский полетит на саммит G7.