Глава Южной Осетии предложит новую кандидатуру на должность главы правительства

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев предложит парламенту кандидатуру своего государственного советника Марата Камболова на должность главы правительства. Об этом сообщается на сайте главы республики.

По информации пресс-службы Гаглоева, кандидатура Камболова будет внесена на рассмотрение парламента в ближайшее время. Перед новым руководителем кабинета министров будет поставлена задача обеспечить эффективную реализацию положений договора, заключенного Южной Осетией и Россией после встречи Гаглоева с главой РФ Владимиром Путиным.

До избрания нового председателя правительства исполнение обязанностей главы кабмина возложено на первого заместителя председателя правительства Константина Джиоева.

8 июня стало известно, что Гаглоев принял отставку главы кабмина Южной Осетии Дзамболата Тадтаева. В ходе заседания правительства республики премьер-министр подал заявление об уходе, после чего президент поблагодарил его за проделанную работу. Гаглоев подчеркнул, что кабмин продолжит работать в полном объеме в соответствии с законодательством Южной Осетии.

Ранее Россия и Южная Осетия подписали договор об углубленной интеграции.