Макрон намерен убедить Трампа поддерживать Украину и давить на Россию

Макрон заявил о планах убедить Трампа поддерживать Украину и давить на Россию

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении использовать саммит «Большой семерки», чтобы убедить американского лидера Дональда Трампа поддерживать Украину и усилить давление на Россию. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Макрон заявил, что хочет, чтобы Вашингтон сказал: «Мы с вами, мы продолжим поддерживать Украину и усилим давление на Россию, чтобы добиться конструктивных переговоров».

«Правильные переговоры — это те, в которых за столом присутствуют Украина и Россия, но также и европейцы, и американцы», — подчеркнул президент Франции.

До этого федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц в преддверии саммита «Большой семерки» Мерц заявил, что «впервые может открыться окно для дипломатии» в вопросе прекращения огня в конфликте между Россией и Украиной. Он отметил, что хотел бы обсудить эту тему с президентом США Дональдом Трампом, который также поучаствует в саммите G7 во Франции.

Ранее глава МИД Украины обратился к Европе с одним призывом после удара ВС РФ.